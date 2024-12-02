Российского журналиста Алексея Пивоварова задержали в Узбекистане

Съемочную группу "Редакции" Алексея Пивоварова задержали в Узбекистане.

По данным местного издания Hook, журналиста держат в отдельном кабинете.

"Журналистов вместе с сотрудницей медиа Фериде Масхетовой задержали в Нукусе "для беседы", - передает Hook. Журналисты находятся в ГУВД Нукуса, сотрудники полиции якобы требуют заблокировать телефоны для осмотра.

Самого Пивоварова, по данным издания, держат в отдельном кабинете. О других подробностях не сообщается.

28 ноября журналист анонсировал выпуск репортажа из Узбекистана. Пост он сопроводил фото с хлопковых полей. Тему репортажа Пивоваров не раскрывал. Судя по тому, что съемочную группу задержали в городе Нукус, который является столицей Каракалпакстана, предположительно, новый сюжет, возможно, каким-либо образом связан с событиями, произошедшими там в июле 2022 года.



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