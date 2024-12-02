Депутат Госдумы обвинил в обвале рубля трудовых мигрантов

Депутат Государственной думы от КПРФ Михаил Матвеев обвинил в обвале рубля трудовых мигрантов.

По его словам, они стимулируют спрос на валюту и рост курса доллара. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мигранты выводят заработаные в России средства к себе на родину, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса доллара, считает Михаил Матвеев.

Депутат выразил обеспокоенность масштабами вывода средств из российской экономики, связанных с денежными переводами мигрантов в страны их происхождения. По его словам, эти суммы существенно влияют на валютный рынок и ослабляют рубль.

«Миллионы мигрантов, работающих в России, ежегодно пересылают заработанные средства на родину. Точные данные по этим переводам скрыты уже несколько лет, но доступная информация свидетельствует о том, что речь идет о десятках миллиардов долларов», — пишет он.

По данным автора поста, в 2023 году объем переводов из России в Таджикистан составил $5,7 миллиарда, это эквивалентно примерно половине ВВП этой страны. В Кыргызстан из РФ была отправлена сумма, составляющая около трети ее ВВП, Узбекистан — 12–15 процентов от ВВП (более $14,5 миллиарда). Значительные суммы переводов также идут в Грузию (более $2 миллиардов), Армению (более $3 миллиардов) и Казахстан.

По словам Михаила Матвеева, мигранты и их диаспоры каждый год скупают в российских банках валюту на десятки миллиардов долларов, стимулируя спрос на доллары и ослабляя рубль.

Он также отметил, что многие дружественные страны СНГ ввели санкции против российских банков и отказались от работы с картами «Мир», что затрудняет рублевые переводы в эти государства из РФ. Это вынуждает мигрантов вывозить валюту из России наличными, усиливая давление на курс рубля, добавил парламентарий.

Отметим, на неделе произошел обвал рубля. Официальный курс рубля составлял 109,57.

В Центробанке РФ заявили, что ситуация с рублем уже стабилизируется и угроз для финансовой стабильности в России из-за курса рубля нет. Фундаментальное значение имеет долгосрочная динамика курса, а то, что происходит с рублем в последние дни, «является очень коротким периодом», заявил зампред ЦБ Филипп Габуния.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312727/