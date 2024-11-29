В России хотят запретить брать в школу детей мигрантов, которые не знают русский язык

Кроме того, педагоги не могут качественно передавать им знания, что приводит к трудностям в осваивании образовательной программы, добавил он.

Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, запрещающего принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Об этом сообщается на сайте российского парламента.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроект предусматривает обязательную проверку:

- законности нахождения ребенка и его родителей на территории Российской Федерации;

- уровня знания русского языка при зачислении детей иностранных граждан в школы.

"По данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году в наших школах из 18 млн [человек] обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов, у которых, как сообщают учителя, зачастую возникают трудности с освоением образовательной программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами", - написал Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что низкий уровень знания русского языка или его отсутствие у детей мигрантов вызывает стресс у самого ребенка, а также создает проблемы для одноклассников. Кроме того, педагоги не могут качественно передавать им знания, что приводит к трудностям в осваивании образовательной программы, добавил он. По мнению Володина, без знания русского языка это невозможно. Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении 10 декабря, уточнил Володин.

Эксперты отмечают, что данная инициатива противоречит российской конституции, которая гарантирует право на образование любому ребенку, и мешает интеграции детей в новое общество.



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