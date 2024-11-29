В РФ приговор кыргызстанцу за ДТП со смертельным исходом оставлен в силе

В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажир микроавтобуса.

В России Пензенский областной суд оставил в силе приговор в отношении гражданина Кыргызстана, по вине которого, говорится в обвинении, в автоаварии погибли два человека и три получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Напомним, трагедия произошла 13 января на 559-м километре трассы М-5. Водитель грузовика Mercedes, следовавший по маршруту Москва — Кыргызстан, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen, который перевозил сотрудников группы компаний.

В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажир микроавтобуса. Еще три человека получили тяжелые травмы.

В суде первой инстанции обвиняемый не признал свою вину, утверждая, что микроавтобус выехал на встречную полосу. Однако доказательства, собранные следствием, опровергли эту версию.

Районный суд приговорил водителя фуры к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении и лишил его права управления транспортными средствами на два года и шесть месяцев. Приговор был опротестован. Однако областная инстанция оставила решение райсуда в силе.



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