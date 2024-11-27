Россия не планирует вводить визовый режим со странами Центральной Азии — МИД

Россия не планирует вводить визовый режим со странами Центральной Азии, заявил директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

Об этом пишет РИА Новости.

"По нашей информации, такого ожидать не приходится", — сказал он в интервью RTVi, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать в ближайшее время введения Москвой визового режима со странами Центральной Азии.

По словам Стерника, разговоры о введении визового режима ведутся "отдельными представителями политической элиты, но каких-либо изменений в принципиальном подходе руководства страны к теме пока не просматривается".

Более того, указал дипломат, в текущих условиях наблюдаются активизация работы по линии компетентных органов, повышение уровня работы с въезжающими в Россию иностранными гражданами, чтобы они легче адаптировались к российской жизни.

Спутник