Позитивный прогноз на 2025 год от Орбана: Это будет фантастический год

Бишкек, "Саясат.kg". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 26 ноября заявил, что следующий 2025 год будет фантастическим, если удастся урегулировать украинский кризис.

"Если 2025 станет годом мира, то это будет фантастический год! Мы готовы", - написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Фейсбук.



В другом посте в соцсети он указал, что «если Европа продолжит рассматривать свое будущее в контексте войны, то это будет иметь очевидные последствия и для Венгрии».



По его словам, если мировая экономика и политика повернутся в сторону мира, то это раскроет более широкие возможности и для Венгрии.



