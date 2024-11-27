Путин проведет в Петербурге 24-25 декабря встречи лидеров СНГ и ЕАЭС — Ушаков

Он уточнил, что приглашения на оба заседания уже направлены.

Президент России Владимир Путин 24 декабря проведет в Санкт-Петербурге традиционную дружескую встречу лидеров СНГ, а 25 декабря там же состоится заседание Евразийского экономического союза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

"В конце декабря уже традиционно проводятся встречи в течение многих последних лет. 24 декабря состоится в Санкт-Петербурге дружеская встреча лидеров стран СНГ, где они пообщаются в неформальной обстановке. Подписание каких-либо документов не планируется. Дружеская традиционная встреча", — сказал Ушаков.

25 декабря там же, в Санкт-Петербурге, состоится заседание Высшего евразийского экономического союза, добавил Ушаков.

"Второе заседание на высшем уровне в текущем году и второе заседание по просьбе армянской стороны организованы на российской территории, хотя председательствовать в ходе заседания будет премьер-министр Армении Никол Пашинян", — добавил помощник президента РФ.

Он уточнил, что приглашения на оба заседания уже направлены.

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