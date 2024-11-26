Илон Маск в шоке. Он раскритиковал бюрократию в Пентагоне

Бишкек, "Саясат.kg". Он заявил, что в Пентагоне дольше ремонтируют лестницу, чем строят здание.

Илон Маск в шоке от американской бюрократии. Он заявил, что в Пентагоне дольше ремонтируют лестницу, чем строят здание.

"На встрече с высокопоставленными военными чиновниками мне сообщили, ремонт лестницы в Пентагоне занимает больше времени (24 месяца), чем заняло строительство всего Пентагона (16 месяцев) в 1940-х!" - написал миллиардер в соцсети X.

Так он отреагировал на слова бизнесмена и политика Вивека Рамасвами, заявившего, что бюрократия в США приводит к большим расходам не столько из-за численности сотрудников, сколько из-за сомнительных с точки зрения закона статей расходов.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп назначил Маска одним из руководителей департамента эффективности государственного управления (DOGE). Бизнесмен ранее обещал сократить бюрократию и положить конец федеральным перерасходам.