«Грузины поняли, что Евросоюз это вообще не про взаимовыгодное партнерство»

Бишкек, "Саясат.kg". "Потому расслабляться грузинам не стоит".

Журналист Константин Придыбайло напомнил, как Евросоюз нажился на грузинах еще в эпоху попытки первого переворота - «Революции роз» - 20 лет назад:

В Грузии очередной раз попытались провернуть цветную революцию, все словно по методичке. Сразу после выборов вышли молодые ребята, они решили митинговать возле здания парламента. Однако случилось то, что происходит в последнее время со всеми цветными революциями - она провалилась. Население Грузии в ту же «Революцию роз» колебалось, они еще верили в цветущий сад, однако, встав на рельсы евроинтеграции, они поняли, что такое ЕС на самом деле. Простой пример, им выделили многомиллионный кредит на закупку сельхозтехники. Деньги нужно было потратить только на определенные марки там тракторов, а спустя 10 лет это все сломалось. В итоге грузины остались с большими кредитами и со сломанной аграрной техникой, и они поняли, что Евросоюз это вообще не про взаимовыгодное партнерство, передает Ломовка.

Журналист отметил, что агенты влияния Запада всколыхнулись, когда «Грузинская мечта» решила предложить народу альтернативу и вернуть страну на курс сотрудничества с надежным партнером - с Россией:

Мы помним, что произошло с экономикой Грузии, когда было введено эмбарго на их воду, на их вино в России, были проблемы с авиасообщением и не было русских туристов. Это, конечно, вызвало ажиотаж у проевропейских фондов и грантополучателей. Поэтому я думаю, что Грузию будут еще шатать, будут пытаться втянуть какой то конфликт, может, с той же Абхазией. Потому расслабляться грузинам не стоит. Однако у оппозиции шансов нет, потому что большинство грузин прекрасно понимают, что выбор «Грузинской мечты» был верным.

