Акционеры Ozon 27 декабря рассмотрят вопрос о «переезде» с Кипра в Россию

Бишкек, "Саясат.kg". В компании подчеркнули, что ситуация не повлияет на операционную деятельность.

В случае принятия решения на собрании акционеров, мы ожидаем, что процесс завершится до конца 2025 года, исходя из практики других компаний, также сменивших юрисдикцию на российскую, - сообщили в пресс-службе компании.

Ожидается, что маркетплейс зарегистрируется в форме международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «Озон»), получив «прописку» в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.

В компании подчеркнули, что ситуация не повлияет на операционную деятельность.

