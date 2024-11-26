Россия готова выстраивать с Афганистаном конструктивный политический диалог

Бишкек, "Саясат.kg". Москва за последние 12 месяцев содействовала в доставке в Кабул более 1,2 тыс. тонн гумпомощи.

Подтверждаю готовность выстраивать конструктивный политический диалог между нашими странами, в том числе в целях придания импульса процессу внутриафганского урегулирования,

— сказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с представителями афганского руководства в Кабуле, передает Ломовка.

По его словам, Москва за последние 12 месяцев содействовала в доставке в Кабул более 1,2 тыс. тонн гумпомощи.

Участие российских компаний в проектах в Афганистане будет включать добычу природных ископаемых и развитие транспортного потенциала страны, добавил секретарь Совбеза России.