Крупнейший производитель стали в Германии сократит 40% персонала

Бишкек, "Саясат.kg". Как отмечают в компании, производитель стали не выдерживает конкурентной борьбы с поставщиками из Азии.

Как сообщает агентство Bloomberg, германская компания ThyssenKrupp планирует сократить около 11 тысяч рабочих на фоне роста цен на электроэнергию и «избыточного предложения» на рынке.

Сталелитейное подразделение немецкого концерна предложило сократить 5 тысяч работников, а еще 6 тысяч должностей перевести подрядчикам или продать соответствующую часть бизнеса.

Как отмечают в компании, производитель стали не выдерживает конкурентной борьбы с поставщиками из Азии. По итогам 2023-2024 финансового года чистый убыток предприятия составил €1,506 млрд.

Всего в ближайшие 10 лет компания планирует сократить расходы на персонал на 10% до «конкурентоспособного уровня затрат» Сейчас в сталелитейном подразделении ThyssenKrupp, расположенном в Дуйсбурге, работает около 27 тысяч человек.

