Группа бойцов ЧВК "Вагнер" попала в засаду и погибла в Мали

Нападение произошло 21 ноября.



В центральной части Мали в результате нападения группировки JNIM ("Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"), связанной с "Аль-Каидой", убиты не менее шести российских наемников из частной военной компании "Вагнер", передает РБК.

Нападение произошло 21 ноября. Сообщается, что вагнеровцы попали в засаду в регионе Мопти, несколько бойцов были убиты, а их транспортные средства сожжены.

Сотрудник службы безопасности Мали, работающий в этом районе, подтвердил агентству Bloomberg факт нападения на бойцов и гибель нескольких человек. По его словам, наемники ЧВК "Вагнер" охраняли контрольно-пропускной пункт.

По данным мониторинговой группы Site Intelligence Group, в результате атаки погибли по меньшей мере семеро наемников. На обнародованной видеозаписи видны тела пяти мужчин в военной форме, которые лежат возле автомобиля. Подлинность видео подтвердить пока не удалось.

Похожее нападение на вагнеровцев произошло в Мали в конце июля этого года. Тогда в ходе боестолкновения на границе с Алжиром с повстанцами из племени туарегов, как сообщалось, были убиты 84 бойца ЧВК "Вагнер" и 47 солдат правительственных войск африканского государства, а также взяты в плен десятки человек.



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