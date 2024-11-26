Пропавшего в ОАЭ израильского раввина нашли мертвым. Подозревают трех граждан Узбекистана

В Объединенных Арабских Эмиратах найдено тело пропавшего без вести израильского раввина Цви Когана.

Об этом сообщили власти Израиля, ссылаясь на информацию от властей ОАЭ, передает DW.

Тело раввина нашли в автомобиле в 150 километрах от Абу-Даби. В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху убийство Когана названо "зверским антисемитским террористическим инцидентом".

"Государство Израиль будет действовать всеми средствами, чтобы привлечь к ответственности преступников, виновных в его гибели", - говорится в сообщении.

28-летний ультраортодоксальный раввин с гражданством Израиля и Молдовы пропал в четверг, 21 ноября. Он управлял магазином кошерных продуктов в Дубае. Как пишет Ynet, Цви Коган участвовал в первой в истории церемонии памяти жертв Холокоста в стране Персидского залива в 2021 году.

Израильский новостной портал Walla писал, что власти Израиля, предположительно, располагают информацией, согласно которой за раввином следила иранская разведка. По одной из версий, пишет Times of Israel, раввина похитили и, возможно, убили трое граждан Узбекистана, связанные с Ираном, которые впоследствии бежали в Турцию.



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