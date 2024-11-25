Кандас-лэнд. Казахстан принял 1,1 млн этнических казахов с 1991 года

К примеру, 45,9% кандасов, прибывших в Казахстан, являются выходцами из КНР.

С начала 2024 года в Казахстан вернулись 16 535 этнических казахов, получивших статус кандаса. Всего с 1991 года, по данным Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) в страну вернулись 1 млн 144,9 тыс. кандасов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МТСЗН 25 ноября озвучили некоторые подробности.

К примеру, 45,9% кандасов, прибывших в Казахстан, являются выходцами из КНР.

Также:

39,2% – из Узбекистана,

5,8% – из Монголии,

5,2% – из Туркменистана,

2,8% – из России,

1,1% – из других стран.

Кроме того, по состоянию на 1 ноября 2024 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,4%, несовершеннолетние граждане – 33,2% и пенсионеры – 9,4%.

По уровню образования, среди трудоспособных кандасов 17,8% имеют высшее образование, 24,8% – среднее специальное, 54,4% – общее среднее образование, а 3% не имеют образования.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы:

Акмолинская,

Абайская,

Костанайская,

Павлодарская,

Восточно- и Северо-Казахстанская области.

"Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 3 033 человека. По состоянию на 1 ноября 2024 года в регионы расселения переселен 2 841 кандас".

Пресс-служба МТСЗН РК

Примечательно, что кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тг).

Дополнительно отмечено, что с начала года различные меры поддержки были оказаны 2 390 кандасам. В частности, 763 человека были трудоустроены на постоянную работу.

5 ноября стало известно, что в Казахстане обновили правила присвоения статуса беженца.

Более подробно можно прочитать по этой ссылке.https://www.zakon.kz/pravo/6455073-prisvoenie-statusa-bezhentsa-v-kazakhstane-obnovleny-pravila.html

Анастасия Московчук

Источник - zakon.kz