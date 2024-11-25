Планы богатой Италии отправлять беженцев в нищую Албанию закончились "эпохальным" провалом, - МК

Центры для мигрантов пустуют

Итальянская полиция и социальные работники покидают Албанию на фоне пустующих центров для мигрантов. Центры работали более месяца, но приняли всего 24 просителя убежища, чье задержание было признано незаконным.

Десятки итальянских полицейских и социальных работников, размещенных ультраправым правительством Италии в центрах для мигрантов в Албании, вернулись домой после того, как выяснилось, что эти учреждения, которые восхваляются как образец сокращения притока беженцев, пустуют уже несколько недель, пишет The Guardian.

Чуть более чем через месяц после широко разрекламированного открытия центров содержания под стражей стоимостью в несколько миллионов евро для просителей убежища в Албании, которые должны были принимать до 3000 человек в месяц, более 50 полицейских были переведены обратно в Италию две недели назад, в то время как десятки социальных работников уехали в выходные вместе с их присутствие в Албании сочли "ненужным".

С момента их открытия 11 октября в центры в Албании были направлены только 24 просителя убежища с целью их репатриации в страны происхождения. Пятеро провели в центрах содержания под стражей менее 12 часов, в то время как остальные находились там чуть более 48 часов.

Все они были переведены в Италию после того, как итальянские судьи сочли незаконным их задержание в Албании до репатриации в такие страны, как Бангладеш и Египет, которые Рим счел "безопасными". При этом судьи поддержали решение суда ЕС от 4 октября о том, что страна за пределами блока не может быть объявлена безопасной, если вся ее территория не будет признана безопасной.

В результате центры, представленные президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в качестве новой модели создания центров обработки и содержания под стражей для лиц, ищущих убежища, за пределами ЕС, пустовали более месяца.

В то время как итальянское полуфашистское правительство, рьяно поддерживающее Украину в борьбе против России, изо всех сил пытается сбалансировать бюджет, сокращая средства на образование, здравоохранение и социальное обеспечение, оппозиционные партии назвали сделку, которая обойдется примерно в 1 млрд евро в течение пяти лет, "финансовой катастрофой".

"Миссия выполнена! - язвит Риккардо Маги, президент левой оппозиционной партии Più Europa ("Больше Европы"). – Правительству удалось добиться успеха в усилиях по репатриации. Мигранты? Нет, итальянские операторы, отправленные в Албанию, вернутся домой к выходным. Сначала правительство потратило впустую огромную сумму государственных средств, затем, когда центры были закрыты, вернуло часть полицейских в Италию, а теперь даже социальные работники возвращаются домой. Это эпохальный провал."

В Германии предложили отправлять беженцев в Руанду, Грузию и Молдавию

Эта схема привела к конфликту между правительством и судьями, которые были обвинены ультраправыми партиями в препятствовании реализации проекта.

Никола Граттери, главный прокурор Неаполя и один из самых авторитетных мировых судей в Италии, заявил в телеинтервью на этой неделе: "Мы должны прекратить нападки на судей только потому, что нам не нравится их решение. Я не хочу выносить политических суждений, но я говорю, что на данный момент в Албании насчитывается 250 сотрудников правоохранительных органов, которые практически ничего не делают. Держать 250 полицейских на задании в Албании - пустая трата времени, поэтому я думаю, что их следует вернуть в Италию, где мы боремся с нехваткой персонала для тысяч полицейских".

Правительство заявило, что центры в Албании "останутся открытыми и будут функционировать" и что переводы в Италию были осуществлены в соответствии с потребностями в персонале. Однако доверие к премьер-министру Италии Джорджи Мелони поставлено на карту после того, как она сделала иммиграцию центральным вопросом своей предвыборной кампании. В прошлом она критиковала своих предшественников за то, что они тратили государственные деньги на преодоление миграционного кризиса. Перевозка морем на итальянском военном корабле всего восьми человек, прибывших в Албанию на выходные в середине ноября, обошлась в 250 000 евро – более 31 000 евро на одного просителя убежища на борту.

Элизабетта Пикколотти, член парламента от партии "Альянс зеленых и левых", заявила: "Правительство потерпело неудачу, зная, что потерпит неудачу. Они потратили кучу денег и играли с правами людей. Это останется в истории как позорная страница для нашей страны".

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК