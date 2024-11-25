Посол России рассказал, как граждане РФ, проживающие в Кыргызстане, могут получить свою российскую пенсию

Посол России Сергей Вакунов 25 ноября ответил на вопросы журналистов, как граждане РФ, проживающие в Кыргызстане, могут получить свою российскую пенсию.

У посла в свете санкций спросили, что делает посольство для решения проблемы пенсионеров-граждан России, проживающих в Кыргызстане, которые сейчас не могут получить свои пенсионные деньги, которые были на российских платежных картах.

Посол Вакунов сказал, что это действительно острый вопрос и острая проблема.

«Пенсионеры точно так же, как и трудовые мигранты, которым не просто переводить свои средства из России в Кыргызстан, сталкиваются с этой проблемой. Есть два возможных пути, как нам объяснили, для решения этого вопроса.

Первый — это путь, который связан с переводом пенсионного дела из Соцфонда России в Соцфонд Кыргызстана. Что позволяет реализация данного механизма? Это Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств членов ЕАЭС от 20 декабря 2019 года. И граждане Российской Федерации в соответствии с этим законом, постоянно проживающие в Кыргызстане и имеющие трудовой стаж в России, могут встать на пенсионный учёт в Соцфонде Кыргызстана. И таким образом, пенсия из Российского фонда будет экспортирована в Соцфонд Кыргызской Республики. Здесь они могут получать.

Второй путь — это перевод пенсий из российского банка, не подпадающего под санкции, как я и говорил, уже в случае торговых мероприятий, торговых операций в киргизский банк партнёр с помощью SWIFT-перевода. Это, наверное, более сложно для граждан», - рассказал посол.

У посла уточнили, будет ли пересчёт пенсии по кыргызскому законодательству, на что он ответил: «Экспортируется та пенсия, которая ему положена по российскому законодательству и, естественно, в привязке к сому. То есть своевольного уменьшения с кыргызской стороны быть не должно».

АКИpress