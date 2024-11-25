Как диалог с бизнесом способствует общеэкономическим успехам Узбекистана

Важное значение в ходе проведения реформ в Узбекистане в последние годы приобрел такой формат взаимодействия, как публичный Диалог президента с предпринимателями.

Диалог с бизнесом, происходящий на различных уровнях власти, помогает определять и корректировать проводимую экономическую политику оптимальным образом, способствуя сочетанию интересов бизнеса с интересами общества и государства, что является важным фактором динамичного развития экономики.

Важное значение в ходе проведения реформ в Узбекистане в последние годы приобрел такой формат взаимодействия, как публичный Диалог президента с предпринимателями. Первый раз подобный диалог был организован 20 августа 2021 года и этот день, по предложению главы государства стал ежегодным Днем предпринимателей.

За прошедшие годы этот формат доказал свою высокую эффективность как действенный инструмент совершенствования проводимой экономической политики. Именно благодаря этому диалогу были сделаны важные шаги как в совершенствовании регуляторных отношений, так и в развитии самого бизнеса.

Развитие бизнеса в динамике последнего года

Об эффективности такого механизма как диалог главы государства с предпринимателями свидетельствует динамичное и качественное развитие предпринимательства в течение последнего года, так как именно принятые в ходе предыдущих диалогов решения обеспечили необходимые для этого условия.

Только в этом году оборот предпринимателей увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом. Особенно динамично развивались средние и крупные предприятий, число которых увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Количество средних предприятий достигло 14,5 тысяч, а крупных предприятий - 2200. Число предприятий, на которых работает более 100 человек, достигло 3 тысяч.

Если ранее из-за различных проблем деятельность 60 процентов новых предпринимателей прекращалась уже в первый год, то в настоящее время доля предприятий, действующих более трех лет, составляет 76 процентов, и впервые достигла 300 тысяч. Это касается и 100 тысяч индивидуальных предпринимателей. За год количество рабочих мест увеличилось на 440 тысяч, что является значительным вкладом в решение проблемы безработицы и повышение уровня жизни.

Также наблюдается значительное улучшение качества бизнеса: число предприятий, получивших высокие оценки "А" и "Б" в предпринимательском рейтинге, увеличилось на 91 тысячу. В то же время, 170 тысяч предприятий смогли преодолеть самую низкую категорию "Д", что свидетельствует об их успешном развитии и повышении эффективности.

Решения, принятые в ходе четвертого диалога

Остановимся подробнее на решениях, принятых по итогам последнего четвертого диалога президента с предпринимателями, состоявшимся 20 августа в городе Нукусе Республики Каракалпакстан, в котором приняли участие 300 предпринимателей и инвесторов со всех регионов, а из региональных студий через видеосвязь приняли участие 3 тысячи представителей бизнеса. В ходе прошедшего диалога глава государства озвучил новые инициативы по пяти направлениям.

Увеличение финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса. Ввиду того, что все банки и микрофинансовые организации смогут участвовать в поддержке малого и среднего бизнеса, размер микрокредитов будет увеличен в три раза. Будет отменено требование о залоге для значительной части кредита, что значительно упростит процесс получения микрокредита для начинающих предпринимателей. Станет возможным создание микрофинансовых банков. Эти банки будут ориентированы на поддержку малого и среднего бизнеса. Микрофинансовым организациям будет разрешено оказывать предпринимателям услуги в иностранной валюте и осуществлять деятельность в качестве платежной организации на основе лицензии.

Факторинговые организации будут обслуживать клиентов и в иностранной валюте. Факторинг позволит предпринимателям получать финансирование под уступку дебиторской задолженности, что особенно актуально для предприятий, работающих с отсрочкой платежа. В результате этого ожидается появление дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения оборотного капитала и поддержки экспортно-ориентированных предприятий. Кроме того, будет разработан закон об исламских финансах, что позволит предоставлять новые финансовые услуги и будет способствовать, притоку инвестиций и созданию дополнительных ресурсов на 5 миллиардов долларов.

Также будет поэтапно будет прекращена практика передачи крупным предприятиям средств, привлеченных государством. Предоставление таких средств сократится не менее чем на 40 процентов в течение двух лет. За счет этого банки направят частному бизнесу значительные финансовые ресурсы.

Обеспечение бизнеса инфраструктурой, землей и энергией. Две тысячи обращений, поступивших в рамках открытого диалога, были связаны с землей и инфраструктурой. С целью стимулирования инвестиций в бизнес и снижения финансовой нагрузки на предпринимателей, принято решение отменить начисление НДС при покупке земли на аукционе. В Ташкенте и областных центрах будет разрешено расплачиваться за приобретенную землю в рассрочку до трех лет, в остальных регионах - до пяти лет, а для районов 4-й и 5-й категорий - до десяти лет.

С 1 января 2025 г. в Узбекистане начнет действовать единый классификатор земельных участков и объектов капитального строительства, в котором для каждого земельного участка будет четко определено, на какие виды деятельности можно заменить основной вид деятельности, какие вспомогательные сооружения можно разместить, что позволит предпринимателям более эффективно использовать свою землю. При выделении новых земель будут обязательно указываться сроки от проектирования зданий до сдачи объекта.

Ограничения на электроэнергию и природный газ для промышленных предприятий будут сокращены. Базовый тариф сохранится, даже если потребление электроэнергии и газа превысит лимит на 20 процентов. Также оплата коммунальных услуг не будет приостановлена даже при наличии инкассо. То есть, при наличии финансовых трудностей, бизнес сможет продолжать свою деятельность.

Конкурентная среда и выход на внешние рынки. Уже отменены эксклюзивные права в металлургической, химической, энергетической и телекоммуникационной отраслях. Теперь при корпоративных закупках будет отменен ценовой приоритет на продукцию, приобретаемую для производства. И государственные стратегические предприятия, и частные предприятия и иностранные инвесторы будут работать в равных экономических условиях. Процесс вступления во Всемирную торговую организацию продолжится. К управлению региональными электрическими сетями будет привлечен частный сектор.

Будет стимулироваться увеличение доли отечественной продукции в государственных закупках. До конца года предпринимателям будет предоставлен доступ к 300 месторождениям и участкам для разработки. Для покрытия потребности в песке и гравии также будут выделены 172 месторождения с запасами в 110 миллионов кубометров.

Принято решение о выделении $200 млн. из средств, предназначенных для развития отраслей, на предэкспортное финансирование. Из них 50 миллионов долларов будут предоставлены в качестве поручительства по банковским кредитам. За счет этих средств в течение года будет дополнительно экспортировано продукции на 1 миллиард долларов.

Будет запущена платформа "Е-логистика" по перевозке грузов, что позволит экспортерам заключать прямые договора. Отныне электронная справка таможенного органа, подтверждающая экспорт, будет основанием для возврата налога на добавленную стоимость, и другие лишние документы не потребуются.

Будет расширено сотрудничество предприятий-экспортеров с нашими соотечественниками, имеющими большой опыт ведения бизнеса за рубежом, которые будут выступать в качестве "советников по торговле и инвестициям", предоставлять консультации, помогать в установлении контактов, а также содействовать в реализации совместных проектов.

Новый импульс сфере услуг. Было объявлено о создании комплексной экосистемы поддержки стартап-проектов. Одним из ключевых элементов новой экосистемы станет налаживание деятельности венчурных фондов. Также государство предоставит ресурс в размере одного доллара на каждый доллар инвестиций, которые стартап привлек из-за рубежа. Такие расходы, как патентование стартап-разработок и регистрация торговых марок, будут покрываться государством. На финансирование проектов в этой области будет выделено 50 миллионов долларов. Будет разработана программа расширения участия местных предприятий в сервисном обслуживании крупных предприятий.

С 1 октября 2024 г. гостиницы и туроператоры смогут получать 20% от уплаченного ими НДС обратно в виде "кэшбека", а с 1 января 2025 г. к ним присоединятся предприятия общественного питания. Налог на прибыль ресторанов и кафе, перешедших на уплату такого налога, будет снижен в два раза. Кроме того, с 1 декабря рестораны и кафе смогут приобретать сельскохозяйственную продукции за наличные деньги и нанимать работников по краткосрочным трудовым договорам. Функции консалтинговых центров будут полностью переданы частному сектору.

Сокращение барьеров и преград для бизнеса. В целях устранения барьеров для предпринимательства будет разработан реестр критериев, представляющих реальную угрозу жизни и здоровью населения. Должностные лица, приостановившие деятельность предпринимателя по отсутствующему в реестре критерию, будут привлечены к ответственности.

Принято решение об увеличении в 2 раза размера суммы неуплаченных налогов, которая может стать основанием для возбуждения уголовного дела против предпринимателя. Если непогашенная задолженность составляет менее 15 процентов от стоимости залога, взыскание не будет обращено на имущество. В настоящее время этот порог составляет 300-кратный размер базовой расчетной величины (БРВ).

В заключение целесообразно обзорно рассмотреть, как решения, принимаемые в процессе диалога, то есть с учетом мнения и потребностей бизнеса, отражаются на регулировании предпринимательской деятельности и что это дает бизнесу и экономике в целом.

Так, по результатам первого диалога были приняты меры по увеличению капитала банков и по кредитованию предпринимателей в сумах независимо от валюты, в которой банки привлекают ресурсы. Объекты государственной собственности стали продаваться вместе с землей, которой предприниматели стали владеть на праве частной собственности. Для малого бизнеса подключения к электросетям стало осуществляться через электронную платформу. Оформление разрешительных документов для начала предпринимательской деятельности стало проходить в режиме "онлайн".

По решениям второго диалога были внедрены отдельные подходы к поддержке предприятий по размерам их бизнеса и исходя из условий различных районов и городов. Отменены дублирующие контрольные функции 26 ведомств и уголовная ответственность за нарушение правил торговли, расширена возможность предпринимателей обращаться в суды. Торгово-промышленная палата выведена из подчинения правительства и стала независимым защитником интересов предпринимателей.

В ходе третьего диалога принято решение о создании целостной экосистемы по поддержке малого и среднего бизнеса. "Кишлок курилиш банк" преобразован в "Банк развития бизнеса" с 14 региональными центрами малого бизнеса. Были налажены новые подходы к поддержке предпринимателей, желающих перейти из малого в средний бизнес, в связи с чем изменилась деятельность фондов по поддержке бизнеса. Налажена система промышленной ипотеки. Внедрен открытый рейтинг предпринимателей. Споры предпринимателей с налоговыми органами переданы в ведение административного суда.

Не менее значительные изменения произойдут в экономической сфере страны и в результате четвертого, завершившегося в Нукусе диалога бизнеса с президентом. Станет возможным создание микрофинансовых банков. Будет разработан закон об исламских финансах. Государственные стратегические предприятия, частные предприятия и иностранные инвесторы будут работать в равных экономических условиях. К управлению региональными электрическими сетями будет привлечен частный сектор. Предпринимателям будет предоставлен доступ к 300 месторождениям для разработки. Функции консалтинговых центров будут полностью переданы частному сектору. Будет создан комплексная экосистема поддержки стартап-проектов.

Только перечисление нововведений, обусловленных форматом диалога с бизнесом, показывает насколько быстро под их влиянием изменяется экономическая жизнь страны в последние годы, как быстро совершенствуются регуляторные механизмы и внедряются новые практики. И это наиболее яркий критерий востребованности данного формата взаимодействия бизнеса и государства, вносящего весьма важный вклад как в продвижение реформ, так и в обеспечение динамичного экономического развития Узбекистана.

И именно динамичное развитие бизнеса благодаря созданным государством условиям обеспечило и общеэкономические успехи страны. Так, недавно валовой внутренний продукт Узбекистана впервые превысил 100 миллиардов долларов. За шесть месяцев текущего года объем прямых иностранных инвестиций удвоился по сравнению с прошлым годом и достиг 14 миллиардов долларов. Такие показатели не наблюдались за всю 33-летнюю историю независимого развития.

Обид Хакимов, директор Центра экономических исследований и реформ при Администрации Президента Республики Узбекистан

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