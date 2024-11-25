Кремль объяснил, почему в России приветствуют мигрантов

Песков: мигранты нужны России, и мы приветствуем их приезд

Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мигранты — это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», — сказал он агентству.

По этой причине Россия приветствует приезд мигрантов, добавил пресс-секретарь президента. «Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем», — заключил он.

Похожую точку зрения ранее высказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Мигранты «нам не нравятся», но они нужны для выполнения некоторых работ, заявил он. При этом, по словам Артамонова, мигранты должны знать русский язык, соблюдать требуемые правила, желательно быть «без семей здесь» и работать «в тех отраслях, где нам нужно, а не где им хочется».

Губернатор напомнил, что в некоторых регионах России «уже самые популярные имена не российские» (например, в Ханты-Мансийском автономном округе с начала года самым популярным именем для новорожденных мальчиков стало Мухаммад). Он признал, что темы такого рода тревожат людей, но отметил, что иногда их «раздувают».

Власти России в последние месяцы резко ужесточили миграционную политику. Этому предшествовал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, жертвами которого стали 145 человек, еще порядка 500 посетителей пострадали. Непосредственными исполнителями, как полагает следствие, были граждане Таджикистана, они находятся в СИЗО.

Госдума с начала осенней сессии приняла несколько инициатив, связанных с мигрантами. Так, ужесточились уголовные нормы, связанные с организацией незаконной миграции, административные, связанные с фиктивными документами в этой сфере. Была разрешена внесудебная блокировка сайтов с незаконными услугами для мигрантов, законодательно исключены посредники из процесса приема экзаменов по русскому языку.

Ограничения принимались и на региональном уровне. В Липецкой области ограничили возможность работы мигрантов по патенту в такси и логистической сфере. В соседней Курской области иностранцам тоже запретили работать в такси. Подобные меры вводят и в других регионах по всей стране: например, в Амурской области запретили брать на работу мигрантов по патентам в 27 сферах бизнеса: среди них торговля, перевозки, добыча руд и др. На Сахалине ограничения коснутся 24 сфер: производства хлеба, розничной торговли продуктами, охраны, такси, пассажирских перевозок.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что интересы россиян важнее притока мигрантов. По его словам, к ситуации необходимо подходить аккуратно и не допустить образования гетто. Россия должна обеспечивать права мигрантов, а они со своей стороны — соблюдать российское законодательство и уважать традиции народов страны, говорил он.

РБК