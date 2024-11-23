Путин заявил, что Россия продолжит испытания ракетной системы «Орешник», в том числе в боевых условиях

Совещание с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем

Президент России Владимир Путин 22 ноября провёл совещание с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем, сообщает пресс-служба Кремля.

«Вы знаете, вчера я проинформировал личный состав Вооружённых Сил, граждан России, наших союзников во всём мире, а также тех, кто пытается шантажировать нас силой, о новейшей российской ракетной системе средней дальности. Это наш, ваш комплекс, который вы назвали «Орешник». Баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Как мы с вами знаем по анализу данных объективного контроля, испытания прошли успешно. Я вас с этим поздравляю.

И, как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать, в том числе в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется», - сказал Путин.

Он поблагодарил всех разработчиков системы «Орешник», все научные, производственные, трудовые коллективы, участвовавшие в его создании.

«Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают гордость, восхищение, убедительно демонстрируют, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом и способна решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России.

В этой связи подчеркну, что система «Орешник» – это не модернизация старых, ещё советских систем. Хотя понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза, все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами. Но эта система действительно прежде всего результат вашей работы, работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России. Она создана именно на базе современных, новейших разработок.

И обязан сказать, что в сегодняшних условиях, когда мы сталкиваемся с новыми, возрастающими угрозами и вызовами, работа над такими системами вооружения имеет особое, можно сказать, жизненно важное значение для нашей страны.

Вновь хочу подчеркнуть, что решение задач в рамках специальной военной операции, будущее России сегодня, конечно же, прежде всего зависит от наших солдат и офицеров, от мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников, сапёров, лётчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, морского десанта, от слаженной работы всех родов войск.

Наши части на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно, профессионально действуют сегодня. С каждым днём накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал. Повторю: именно от профессионализма, мужества и героизма наших солдат и офицеров прежде всего зависит выполнение всех задач в рамках специальной военной операции.

Но при этом очень важно, чтобы и фронтовики, и наши граждане в целом знали, что для защиты нашей безопасности у нас есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный и научный тыл. И система оружия, которая была вчера испытана, является ещё одним надёжным гарантом территориальной целостности и суверенитета России.

Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно.

Здесь хочу подчеркнуть ещё один аспект. Ракетная система «Орешник» – это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, да ещё и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты её использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. Хотя по факту система «Орешник» стратегическим оружием не является, во всяком случае, это не межконтинентальная баллистическая ракета, не является средством массового поражения, в том числе и потому, что это ещё и высокоточное оружие.

При этом, как уже отмечал, добавлю, что средств противодействия такой ракете, средств её перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует. И ещё раз подчеркну: испытания новейшей системы мы будем продолжать.

Необходимо наладить серийное производство, будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано.

Имея в виду особую силу этого оружия, его мощь, оно будет поставлено на вооружение именно в Ракетные войска стратегического назначения.

И ещё важно, что кроме системы «Орешник» в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдёт в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности.

Сегодняшняя военно-политическая ситуация в мире во многом определяется именно результатами конкуренции в сфере создания новых технологий, систем вооружения, развития экономики. Но, как не раз говорил, решающее значение, конечно, принадлежит людям, мужеству тех, кто сражается на фронте, таланту и упорству тех, кто работает на заводах и в КБ, в научных центрах, на предприятиях во всех отраслях экономики. И конечно, мы такими людьми гордимся, с такими людьми, безусловно, все задачи СВО, как я сказал, будут решены. Да и в целом безопасность России будет надёжно обеспечена.

Ещё раз хочу поблагодарить вас и ваших коллег за напряжённую, важную, результативную работу, за достигнутые высокие результаты, за вклад в укрепление безопасности и обороноспособности нашего народа, в защиту нашей Родины в самом широком смысле этого слова.

И хочу сказать, что создатели ракетной системы «Орешник», те, кто проектировал, организовывал производство новейшего комплекса, безусловно, будут представлены к государственным наградам», - сказал Путин.

Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров сказал, что комплекс создан в кратчайшие сроки и полностью на российских технологиях.

«Вопросы импортозамещения решены. Научно-производственная база предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет в кратчайшие сроки организовать серийный выпуск данного типа вооружения.

Владимир Владимирович, хотел бы отметить, что имеющиеся заделы научной и производственной базы оборонно-промышленного комплекса по созданию современных и новых образцов вооружения, военной и специальной техники позволили своевременно разрабатывать и поставлять в войска современное вооружение, в условиях специальной военной операции оперативно учитывать необходимость доработки вооружения, военной и специальной техники и разработки новых образцов, а также их поставки в войска. Это позволяет быстро освоить новую технику, порядок применения средств поражения и применять их непосредственно в ходе ведения боевых действий.

В настоящее время реализуется также масштабная инвестиционная программа по наращиванию производственных мощностей организациями оборонно-промышленного комплекса, что позволит значительно увеличить выпуск особо востребованных образцов вооружения и техники. Набранные темпы производства и поставки вооружения позволят достичь уровня оснащённости современными образцами вооружения военной и специальной техники в части стратегических ядерных сил более чем на 95 процентов, а по ВКС – более 82.

Хотелось бы отметить, что в настоящее время предприятия оборонно-промышленного комплекса принимают все меры для обеспечения выполнения задач группировки войск в зоне проведения специальной военной операции», - доложил Тонкошкуров.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов сказал, что предприятия ракетно-космической отрасли, которые задействованы в разработке и производстве боевой ракетной техники, ритмично, без замечаний выполняют все обязательства по государственному оборонному заказу.

«Конструкторский, технологический, производственный, а самое главное, кадровый потенциал позволяет создавать изделия с уникальными характеристиками, как Вы уже отметили, не имеющие равных во всём мире.

Что касается производственных возможностей, то практика доказала, что в кратчайшие сроки мы способны кратно нарастить выпуск особо востребованных изделий, особенно изделий класса высокоточных.

Если будет потребность, резервы есть, можем и увеличить», - сказал Борисов.

Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил, что на основании решения Путина от июля 2023 года Кооперацией российской промышленности разработан подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности в рамках опытно-конструкторской работы «Орешник».

«21 ноября 2024 года в боевых условиях проведены испытания новейшей баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковым неядерным боевым оснащением. По результатам пуска поражён стратегический объект на территории Украины. Пуск успешный, задачи выполнены. Результаты пуска подтвердили правильность заложенных проектно-конструкторских и технологических решений и реализуемость ракетного комплекса с заданными характеристиками.

Новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» по своим характеристикам сегодня не имеет аналогов в мире. Боевое оснащение ракеты позволяет гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны. Данным ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками возможно поражать различные цели – от одиночных до площадных, а также высокозащищённых, с высокой эффективностью.

Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности. Как Вы уже сказали, массированное применение данного вида оружия будет сопоставимо с применением ядерного оружия.

Разработка ракетного комплекса «Орешник» позволит расширить боевые возможности Ракетных войск стратегического назначения по поражению различных типов целей в соответствии с поставленными задачами как в неядерном, так и в ядерном снаряжении. Высокая оперативная готовность комплекса позволяет в кратчайшие сроки провести переприцеливание по любому назначенному объекту и нанести ему поражение.

С учётом положительного результата проведённого пуска полагается целесообразным принять комплекс на вооружение, продолжить дальнейшее его использование с наращиванием характеристик и совершенствованием навыков личного состава по его эксплуатации и применению», - доложил он.

АКИпресс