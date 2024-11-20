Президент Бразилии разозлил Запад, сорвав дискуссию по Украине на саммите G20

Бишкек, "Саясат.kg". Бразилия приняла коммюнике в спешке, чтобы сформировать итоговый документ к окончанию мероприятия.

Представители европейских стран были недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры на саммите G20, чтобы не уделять много времени обсуждению Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Макрон был недоволен таким шагом бразильского лидера, заявив, что «текст бы только выиграл», если бы «был более откровенным» в отношении конфликта на Украине.

В свою очередь Шольц назвал разногласия среди участников G20 по поводу текста «отличительной чертой времени в меняющемся мире».

Как отмечается, Бразилия приняла коммюнике в спешке, чтобы сформировать итоговый документ к окончанию мероприятия.