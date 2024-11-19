Такого в России еще не было - мигранты начали нападать на полицию

Мы слишком быстро забыли о трагедии в "Крокус Сити Холле". Как результат - снова тревожные криминальные сводки

Преступность среди мигрантов - давно предмет обсуждения в правоохранительных органах. Но пока правоохранители решали, что со всем этим делать, дело дошло до них самих.

Начнем с того, что данные о преступности в мигрантской среде - загадка. Сведения у всех ведомств разные.

Вот, например, Генеральный прокурор Игорь Краснов огорошил заявлением: на коллегии с участием Владимир Путина он объявил, что число преступлений, совершенных незаконными и трудовыми мигрантами выросло за год на 75%.

При этом Институт демографических исследований РАН считает, что мигранты совершают всего-навсего около 2% преступлений в России.

Пока правоохранительные органы анализируют статистику, сами полицейские становятся жертвами группировок мигрантов. Похоже, даже служебное удостоверение представителя власти для мигранта уже не имеет никакого значения.

Так, 15 ноября в Подмосковье мигранты избили высокопоставленного сотрудника полиции. Инцидент произошел вечером около 19:00. Пострадали полковник МВД и его водитель.

Мы связались с УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу, однако там от комментариев отказались, сказав, что пока ведется расследование.

Однако, как рассказали местные жители, нападение на полковника МВД из хулиганских побуждений совершили несколько уроженцев Кыргызстана, зарегистрированных во Владимирской области. Трое из них задержаны. Один - индивидуальный предприниматель, двое работают на заводе пластмасс.

Жертвой нападения мигрантов стал полковник Ф. Иванов, отвечающий за борьбу с коррупцией в центральном аппарате. Когда он возвращался домой, заметил буйную компанию. Те распивали алкоголь и нарушали общественный порядок, полковник Иванов остановился, чтобы сделать им замечание. Тогда "джигиты" из Киргизии накинулись на полицейского толпой, пинали ногами у его собственного дома. После этого сбежали.

Полковник Иванов, как сообщили его коллеги, является выходцем из известной полицейской династии Ивановых. Его отец и дед защищали правопорядок Орехово-Зуева долгие годы.

"Во всем произошедшем надо тщательно разобраться. Я думаю, что нападавших ждет серьезный срок за нападение на сотрудника правоохранительных органов, нанесение телесных повреждений, квалифицировать на суде будут по высшему уровню. То есть срок дадут максимальный по всем статьям.

Вообще, нападение на сотрудника полиции считается одним из самых тяжких преступлений во всем мире. У нас оно карается статьей 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), которая предусматривает уголовную ответственность сроком до 10 лет", - пояснил "СП" генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов.

Кстати, не так давно, мигранты напали на другого представителя власти - депутата Михаила Матвеева. Это произошло 18 июля в Самарской области.

По словам Михаила Николаевича, в позднее время он заметил группу мигрантов, которые приставали к прохожим. "Мы увидели, как происходит драка, остановились с водителем. Я вышел, только достал удостоверение, сказал „Остановитесь!", как тут же получил удар палкой в голову", - пояснял нам Михаил Матвеев. По его словам, большинство нападающих сбежали. Но одного из них удалось задержать. При нем был узбекский паспорт. Следователи возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".

Мы связались с депутатом от КПРФ Михаилом Матвеевым и попросили его ответить на вопрос: как сократить число совершаемых мигрантами преступлений.

- Здесь тот вариант, когда количество переросло в качество. Мы завезли в Россию столько мигрантов, не знакомых с нашим образом жизни, законами, нормами поведения, что количество переросло в качество. Я очень сожалею, что сотрудники полиции в неслужебное время не носят с собой табельное оружие. Что делать с такого рода происшествиями? Строго наказывать. Максимально строго! Проводить масштабные рейды, судить, давать максимальные сроки, депортировать без права повторного въезда в Россию".

Сегодня от агрессии мигрантов на наших улицах не защищен уже буквально никто. В опасный конфликт может попасть любой - мужчина, женщина, ребенок, пенсионер и даже большое начальство.

Какие первоочередные меры надо предпринять? С таким вопросом мы обратились к члену СПЧ при президенте, члену Антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову.

- Мигранты потеряли страх перед органами власти. Диаспоры чувствуют свою безнаказанность, проповедуют свою агрессивную идеологию. И здесь надо принимать радикальные решения, чтобы приезжие уважали наши законы и наш правопорядок. От себя могу сказать, что знаю о росте статистики преступлений мигрантов. Особенно выросло за последнее время число тяжких преступлений в мигрантской среде, растет число преступлений против неприкосновенности несовершеннолетних, грабежи.

"СП": Какие конкретные меры вы предлагаете, чтобы сократить число преступлений, совершаемых мигрантами?

- Прежде всего надо сократить число самих мигрантов. И уже пора наконец от разговоров перейти к делу: в России нужны только те мигранты, которые приезжают сюда работать на конкретное место к конкретному работодателю, который несет за него ответственность. Заезды без конкретной работы, без квоты необходимо прекратить.

Вопиющий факт нападения на ответственного работника полиции в Орехово-Зуево должен стать основанием для принятия самых жестких мер в отношении мигрантов по всей территории нашей страны. Посмотрим, что будет и ждут ли нас кардинальные системные, а не точечные изменения. А то как-то очень быстро стала забываться страшная трагедия в "Крокус Сити Холле"…

Источник - СвободнаяПресса