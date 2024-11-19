Ким Чен Ын заявил, что Запад использует Украину как «ударный отряд»

Бишкек, "Саясат.kg". Растет нестабильность, в которой может возникнуть третья мировая война.

- Мы должны рассматривать противостояние Запада с Россией, в котором США и Европа используют Киев в качестве ударного отряда, как войну, направленную на увеличение практического боевого опыта и расширение масштаба их военного вмешательства в мире, — заявил лидер КНДР, передал ТАСС.



Он отметил, что сейчас торговцы войной продолжают оказывать военную помощь Украине и Израилю, а в конфликты вовлекаются все больше стран.

Растет нестабильность, в которой может возникнуть третья мировая война. Ситуация в мире приближается к опасным границам, — резюмировал политик.