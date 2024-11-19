В Турции состоялась встреча кыргызстанцев

Посол Кыргызстана Руслан Казакбаев 17 ноября встретился с соотечественниками, проживающими в Турции.

Во встрече, по информации МИД, приняли участие более 150 кыргызстанцев, среди них студенты, обучающиеся в ВУЗах Турции, курсанты военных и правоохранительных академий, деятели культуры и искусства, бизнесмены и временно пребывающие на территории Турции.

В ходе встречи состоялся диалог по вопросам, касающимся пребывания граждан Кыргызстана в Турции и двусторонних отношений между странами.

Казакбаев проинформировал соотечественников о прошедшем государственном визите президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в Кыргызстан, а также о подписанных двусторонних документах.

Посол рассказал о предпринимаемых в стране мерах по обеспечению стабильности, устойчивого роста экономики и открытии новых промышленных и социальных объектов. Он отметил важную роль соотечественников, пребывающих в Турции, в культурно-гуманитарном и социально-экономическом развитии страны и выразил благодарность за личный вклад каждого гражданина.

Отмечая необходимость укрепления единства народа и консолидации общества, Казакбаев призвал участников встречи к активизации взаимодействия и информировал о проводимой работе по решению вопросов пребывания и осуществления трудовой деятельности соотечественников в Турции.

В ходе встречи он представил официального представителя МВД Кыргызстана в Турции М.Аманбаева, который также выступил с информацией о планах и целях своей работы.

В рамках встречи соотечественники задали интересующие их вопросы и получили ответы.

АКИpress