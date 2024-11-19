В России кыргызстанца приговорили к 7 годам тюрьмы за смертельную драку с родственников

Последнего доставили в больницу, там он скончался.

В Республике Тыва (Россия) местный суд вынес решение в отношении 50-летнего гражданина Кыргызстана, сообщает Следственный комитет РФ.

По версии обвинения, он находился в трудовой миграции в городе Шагонар. 25 июля кыргызстанец устроил пьяное застолье с 45-летним родственником, во время которого между ними произошла ссора. 50-летний мужчина вонзил нож в подбородок родственника. Последнего доставили в больницу, там он скончался.

Кыргызстанца признали виновным по ст.111 ч.4 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ и приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

АКИpress