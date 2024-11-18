В Подмосковье бухие мигранты избили полковника Иванова - руководителя ГУСБ МВД

В отношении мигрантов возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 318 "Применение насилия в отношении представителя власти".

"Нелегальные мигранты напали на руководителя ГУСБ МВД полковника Федора Иванова, когда тот возвращался домой со службы. Он сделал замечание лицам азиатской внешности за распитие алкоголя и нарушение общественного порядка. Тогда нелегалы толпой накинулись на представителя власти и жестоко избили его. Иванов серьезно пострадал, как и его водитель, а преступники скрылись. В результате у полковника диагностировали ушиб мягких тканей лица, кровоподтек на лице, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей груди", - рассказали Readovka в подмосковном СК.

В отношении мигрантов возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 318 "Применение насилия в отношении представителя власти".

Пострадавший от рук неадекватных приезжих принадлежит к известной полицейской династии Ивановых. Федор продолжил дело своего дедушки Виктора Сергеевича Иванова, который долгие годы защищал правопорядок города Орехово-Зуево. А отец пострадавшего Михаил Викторович продолжительное время служил в уголовном розыске.

Источник - eadaily.com