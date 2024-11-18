В России могут ужесточить наказания за нарушение ПДД с 1 января.

Наказание за превышение скорости собираются увеличить до 750–7500 руб., вместо нынешних 500–5000 руб.

Соответствующие поправки разрабатываются в правительстве РФ. За непристегнутый ремень и езду на мотоцикле без шлема предлагают выписывать не 1000 рублей, а 1500, пишут «Ведомости».



За езду в нетрезвом состоянии предлагают штрафовать на 45 тыс., вместо 30 тыс., которые сейчас. Наказание за превышение скорости собираются увеличить до 750–7500 руб., вместо нынешних 500–5000 руб.



Штрафы хотят поднять также за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, нарушения правил движения крупногабаритного ТС и буксировки или перевозок грузов.



Скидка на оплату штрафов также может увеличится до 75%, вместо сегодняшних 50%, а льготный период авторы инициативы предлагают продлить до 30 дней, вместо нынешних 20.



В материале «Ведомостей» говорится, что деньги со штрафов планируют направлять в регионы на ремонт дорог.