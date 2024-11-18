«Байден пытается устроить III мировую»: в США в шоке от решения уходящего президента

США хотят решать свои внутренние проблемы, а во внешней политике надо прекращать поддерживать военные конфликты.
Такое мнение выразила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин, представляющая Республиканскую партию от штата Джорджия.
Покидая свой пост, Джо Байден предпринимает опасную попытку развязать третью мировую войну, разрешив Украине использовать американские ракеты большой дальности для ударов по России,
— написала она в соцсети X.
Тейлор-Грин подчеркнула, что американцы, чтобы не допустить глобального военного конфликта, проголосовали именно за Трампа, который выступает против этого и не хочет спонсировать иностранные войны.
Конгрессвумен отметила, что США хотят решать свои внутренние проблемы, а во внешней политике надо прекращать поддерживать военные конфликты.