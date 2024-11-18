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«Байден пытается устроить III мировую»: в США в шоке от решения уходящего президента

США хотят решать свои внутренние проблемы, а во внешней политике надо прекращать поддерживать военные конфликты.


Такое мнение выразила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин, представляющая Республиканскую партию от штата Джорджия.

Покидая свой пост, Джо Байден предпринимает опасную попытку развязать третью мировую войну, разрешив Украине использовать американские ракеты большой дальности для ударов по России,


 — написала она в соцсети X.

Тейлор-Грин подчеркнула, что американцы, чтобы не допустить глобального военного конфликта, проголосовали именно за Трампа, который выступает против этого и не хочет спонсировать иностранные войны.

Конгрессвумен отметила, что США хотят решать свои внутренние проблемы, а во внешней политике надо прекращать поддерживать военные конфликты.

           