«Байден пытается устроить III мировую»: в США в шоке от решения уходящего президента

США хотят решать свои внутренние проблемы, а во внешней политике надо прекращать поддерживать военные конфликты.



Такое мнение выразила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин, представляющая Республиканскую партию от штата Джорджия.

Покидая свой пост, Джо Байден предпринимает опасную попытку развязать третью мировую войну, разрешив Украине использовать американские ракеты большой дальности для ударов по России,



— написала она в соцсети X.



Тейлор-Грин подчеркнула, что американцы, чтобы не допустить глобального военного конфликта, проголосовали именно за Трампа, который выступает против этого и не хочет спонсировать иностранные войны.



Конгрессвумен отметила, что США хотят решать свои внутренние проблемы, а во внешней политике надо прекращать поддерживать военные конфликты.