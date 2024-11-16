Президент Абхазии отказался уходить в отставку. Оппозиция заявила, что прекращает переговоры с властями и будет «наращивать силу»

Президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания отказался уйти в отставку, как того требовала оппозиция на акциях протеста, сообщает местное агентство «Апсныпресс».

Бжания заявил, что он, вице-президент и премьер-министр страны, как и члены правительства, «находятся на местах, в Абхазии, и будут работать дальше».

После заявления Бжании оппозиция выдвинула ему ультиматум: они еще раз потребовали его ухода, причем сделать это, по их словам, он должен в течение часа. «Если не уйдет, пойдем туда, где он», — заявил представитель оппозиции Леван Микаа.

Вскоре после этого оппозиционный депутат Кан Кварчия заявил, что оппозиция полностью прекратила переговоры с властями и теперь намерена «наращивать силу». Он не уточнил, что именно имеется в виду.

Оппозиция в Абхазии протестует против проекта инвестиционного соглашения с Россией, которое, по ее мнению, дает российским бизнесменам несправедливые преференции. При этом представители оппозиции подчеркивают, что их действия не направлены против союзнических отношений с Москвой как таковых.

В результате стычек у здания парламента днем и вечером 15 ноября пострадали около полутора десятков человек. Власти Абхазии пообещали отозвать проект инвестиционного соглашения из парламента. 16 ноября пресс-служба главы государства сообщила, что президент не подписывал документ об отзыве законопроекта из парламента.

CentralAsia (CA)