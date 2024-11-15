Самолет кыргызстанской авиакомпании не пострадал в аэропорту Бейрута во время удара ВВС Израиля, - СМИ

Компания осуществляет грузовые авиаперевозки.

Самолет кыргызстанской авиакомпании Moalem не пострадал в аэропорту Бейрута во время удара ВВС Израиля, сообщает издание РИА «Новости».

Воздушное судно 14 ноября находилось на взлетно-посадочной полосе в аэропорту имени Рафика Харири, когда недалеко от аэропорта начало рушиться здание.

Судя по flightradar24, рейс был из города Дубай.

Компания осуществляет грузовые авиаперевозки.

В реестре гражданских воздушных судов Кыргызской Республике указано, что у «Моалем Эвиейшн» есть три самолета, один из них Airbus A-300С4-203 и два Airbus A-300B4-203F.

По данным Министерства юстиции, учредителем ОсОО «Авиакомпания «Моалем Эвиэйшн» является Астионов Дмитрий Александрович, руководителем — Атаджанов Даврон Сабирович. Компания осуществляет деятельность грузового воздушного транспорта. Дата первичной регистрации — 29 апреля 2020 года, дата перерегистрации — 30 сентября 2024 года.

АКИpress