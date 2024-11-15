В Иране начнут лечить от снятия хиджабов

Госпожа Дарестани заверила, что лечение в клиниках будет добровольным.

Иранские власти объявили о намерении открыть специальные клиники для оказания помощи женщинам, которые в нарушение действующих правил оставляют головы непокрытыми в публичных местах. Об этом сообщают мировые средства массовой информации, включая Il Fatto Quotidiano.

В "клиниках по лечению снятия хиджабов" женщинам будет предоставляться "научная и медицинская помощь в лечении", цитирует газета слова Мехри Талеби Дарестани, которая возглавляет департамент по делам женщин и семей Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению пороков - ведомства, подчиняющегося непосредственно духовному лидеру страны Али Хаменеи. По ее словам, клиники будут работать в первую очередь с подростками и молодыми женщинами. Госпожа Дарестани заверила, что лечение в клиниках будет добровольным.

В этом, как сообщает The Guardian, уже усомнились многие женские активистки и представители правозащитного сообщества. "Это будет не клиника. Это будет тюрьма,- приводит британская газета слова молодой женщины, которая говорила на условиях анонимности.- Мы боремся, чтобы свести концы с концами, с отключениями электроэнергии. А это государство обеспокоено только кусками тряпки".

Наблюдатели отмечают, что сообщение об открытии таких клиник вышло вскоре после того, как в знак протеста против притеснений из-за неправильного ношения хиджаба одна из студенток Тегеранского университета разделась на улице до нижнего белья. По информации местной прессы, ее сначала арестовали, а потом поместили в психиатрическую клинику.

Источник - Коммерсант