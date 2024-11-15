Отмена Форума религиозных лидеров в Южной Корее: нарушение религиозной свободы и нетерпимость вызвали международный скандал

Бишкек, "Саясат.kg". Это решение, принятое в последнюю минуту, нанесло значительный финансовый ущерб международному мероприятию.

Местные власти Южной Кореи отменили международное мероприятие с 30 000 участников из 57 стран, нанеся международный ущерб в несколько миллионов долларов

Местные власти Южной Кореи отменили в день мероприятия «Форум религиозных лидеров и церемонию выпуска», которые должны были состояться в парке Пхёнхва Нури, Пхаджу, Кёнгидо, Южная Корея, что вызвало международный скандал, протесты и обеспокоенность по поводу свободы вероисповедания. Отмена аренды места проведения привела к потерям десятков миллиардов вон (несколько миллионов долларов), вложенных в подготовку мероприятия, и нанесла психологический ущерб участникам со всего мира.

30 октября на международном мероприятии должны были собраться более 30 000 участников из 57 стран, в том числе 1 000 религиозных лидеров, представляющих христианство, буддизм, ислам и индуизм, чтобы обсудить мир и отметить свободу религии.

Однако 29 октября администрация провинции Кёнгидо и Организация по туризму Кёнги, государственная структура провинции Кёнгидо, в одностороннем порядке объявили об отмене аренды в день мероприятия (аренда была на 29-30 октября) без предварительного уведомления. Это решение, принятое в последнюю минуту, нанесло значительный финансовый ущерб международному мероприятию. Организаторы мероприятия заявили, что отмена представляет собой неконституционный акт дискриминации в отношении определенной религии, нарушающий свободу вероисповедания, права человека и надлежащую правовую процедуру.

Организаторы мероприятия, Ассоциация буддийского национального объединения Кореи и Церковь Иисуса Синчонджи, заявили, что 23 и 28 октября они получили официальное подтверждение того, что отмена не планируется. Они также заявили, что односторонняя отмена была необоснованным административным действием, направленным против определенной религиозной группы. Они также подчеркивают, что другие мероприятия, запланированные на тот же день, не были затронуты, предполагая, что отмена была «административным решением, вызванным противодействием со стороны конкретной религиозной группы», что «нарушает принцип отделения церкви от государства, гарантированный Конституцией».

Организация по туризму Кёнги назвала причиной отмены вопросы безопасности, связанные с недавними действиями Северной Кореи и запланированной деятельностью группы северокорейских перебежчиков. Однако было отмечено, что другие мероприятия, такие как гражданские велопрогулки и визиты иностранных туристов в демилитаризованную зону, были разрешены в пределах той же обозначенной зоны.

По данным доверительного источника, администрация Кёнгидо и Организация по туризму Кёнги поддались давлению со стороны привилегированных христианских групп и в одностороннем порядке в день мероприятия отменили бронирование места проведения. Учитывая, что другие мероприятия проводились в том же месте без каких-либо ограничений, очевидно, что внезапная отмена местными властями представляет собой акт религиозного притеснения посредством злоупотребления государственной властью.

Инцидент возобновил международные дебаты о религиозной свободе и толерантности в Южной Корее. В докладе Госдепартамента США о международной религиозной свободе ранее подчеркивались такие проблемы, как преследование Церкви Иисуса Синчонджи (признана невиновной) и отказ правительства одобрить строительство мечети.

В ноябре в Южной Корее ожидаются многотысячные протесты с требованием возместить ущерб и принести публичные извинения касательно этого инцидента. Ассоциация буддийского национального объединения Кореи и Церковь Иисуса Синчонджи призывают правительство Южной Кореи уважать религиозную свободу, соблюдать права человека и исправить это несправедливое решение. Они призывают международные организации следить за этой ситуацией и принять соответствующие меры для защиты свободы вероисповедания.