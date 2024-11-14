Сергей Миркин: Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много.

ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

Сергей Миркин

журналист, Донецк

Дональд Трамп станет президентом только после инаугурации 20 января, а до этого за формирование его видения будущего украинского конфликта будет идти борьба.

Короля играет свита. В Республиканской партии есть две фракции: условные "голуби" и условные же "ястребы".

Первые считают, что противостояние на Украине нужно заканчивать как можно скорее как минимум по двум причинам: поддержка Украины обходится США слишком дорого, плюс к тому никто не дает гарантии, что ситуация не выйдет из-под контроля и конфликт не перерастет в ядерную войну.

Ярким представителем этой фракции является предприниматель Илон Маск.

Есть фракция "ястребов" – в нее входят радикальные политики, уверенные, что для сохранения западноцентричного мироустройства необходимо нанести стратегическое поражение России, а также политики и бизнесмены, связанные с американским ВПК и нефтегазовым комплексом, которые благодаря конфликту на Украине получают сверхприбыли и поэтому заинтересованы в том, чтобы противостояние продолжалось.

На первый взгляд, "ястребы" проиграли уже на старте. Трамп написал в соцсети, что не собирается давать должности в своей администрации бывшему госсекретарю Майклу Помпео и бывшему представителю США в ООН Никки Хейли. Этот пост Трампа стал ответом на публикации в американских СМИ о том, что Помпео получит пост министра обороны, а Хейли также займет серьезную должность в новом правительстве. Помпео и Хейли – как раз-таки представители фракции "ястребов", они последовательно выступают за продолжение помощи Украине. Кроме того, Помпео стал членом совета директоров украинского оператора мобильной связи "Киевстар", что автоматически делает его лоббистом ЗЕ-команды.

"Голуби" стараются нивелировать влияние "ястребов".

Так, миллиардер Дэвид Сакс, который является сторонником скорейшего завершения конфликта на Украине, написал в соцсети, что поджигатели войны получают коррупционные украинские деньги – и Илон Маск с ним согласился.

Но говорить о полном поражении "ястребов" рано, до 20 января еще много времени, а за спинами публичных сторонников войны стоят люди с большими деньгами и связями. Кроме того, если команда Трампа действительно предложит "план мира", каким он изложен в публикации Wall Street Journal, то это не движение к миру, а просто перерыв в боевых действиях, который даст Украине возможность восстановить свои силы (новые Минские соглашения). Сомнительно, что российское руководство на это согласится. И тогда "ястребы" в новой администрации Белого дома могут взять верх над "голубями". Поэтому будет политика Трампа миротворческой или воинственной, однозначно сказать сейчас нельзя.

Но от ответа на этот вопрос зависит, какова будет судьба Зеленского и его команды при правлении Трампа. Чиновники офиса просроченного президента заявили западным СМИ, что общение с Трампом не оставило у Зеленского чувства отчаяния, намекая на нормальные отношения между политиками. Однако есть признаки того, что это не так.

В телефонном разговоре Трампа с Зеленским участвовал Маск. Почему? Вероятно, Трамп перестраховался, ему нужен был авторитетный свидетель этих переговоров, чтобы потом Зеленский в публичной сфере не смог соврать. А это говорит о недоверии Трампа к нему.

Трамп хорошо помнит, как после телефонного разговора с Зеленским в 2019 году против него начали процедуру импичмента.

А сейчас сын Трампа Дональд-младший выложил мини-ролик с Зеленским, над головой которого была надпись: "У вас осталось 38 дней до того, как вы потеряете свои карманные деньги". Намек на то, что как только Трамп займет кресло президента США, ЗЕ-команда перестанет получать финансирование.

Кроме этого, в США прорабатывают возможность проведения выборов на Украине в 2025 году.

Это плохие звоночки для Зеленского. ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Например, заставит уйти в отставку "по состоянию здоровья", взамен Зеленский и его приближенные получат гарантии личной безопасности и благополучной жизни в ЕС. А если Зеленский не захочет уходить добровольно, сценарий военного переворота никто не отменял. Или новая администрация США объявит Зеленского диктатором и коррупционером и откажет в помощи Украине, пока тот у власти. При этом многие страны ЕС сразу же прекратят давать деньги режиму Зеленского. Украинский депутат Евгений Шевченко отправил письмо Трампу, в котором просит остановить беззаконие и преследование политических оппонентов ЗЕ-команды. Возможно, что это первый шаг в сценарии по удалению Зеленского от власти.

Кто может прийти на смену Зеленскому? Экс-главком ВСУ Валерией Залужный и экс-президент Украины Петр Порошенко – об этом уже много писали и говорили. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков. В первую очередь для народного депутата Украины Александра Дубинского, который сейчас сидит в тюрьме по обвинению в государственной измене. Дубинский – наиболее аффилированный с республиканцами украинский политик. Он помогал людям Трампа разбираться с коррупционными схемами семьи президента США Джо Байдена. И возможно, именно его Трамп захочет видеть во главе Украины. На выборы он пойдет с ореолом борца с коррупцией и жертвы режима Зеленского. Являясь человеком олигарха Игоря Коломойского, который тоже сейчас пребывает в украинской тюрьме, с приходом к власти республиканцев Дубинский имеет все шансы оказаться на свободе, так как с американскими демократами у него были плохие отношения.

Только как политик Дубинский – это такое же порождение майдана, как и Зеленский. И не факт, что он будет адекватнее Зе, если станет президентом. Что касается проекта "майданная Украина", то думается, что Трамп захочет его сохранить, потому что он выгоден США как фактор давления на Россию – независимо от того, кто находится у власти: демократы или республиканцы.

Источник - взгляд