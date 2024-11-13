В России планируют проверять детей мигрантов на знание русского языка

Кроме того, депутаты Госдумы предложили в обязательном порядке экзаменовать поступающих в школу детей иностранцев на знание русского языка.

Госдума РФ 20 ноября рассмотрит предложение правительства о введении обязательного теста на знание русского языка для детей иммигрантов, которые собираются поступать в российские школы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что по предложению правительства такие дети должны будут пройти проверку как на знание языка, так и на легальность своего въезда в Россию перед поступлением в учебные заведения.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказывал мнение, что необходимо прекратить практику приема в школы детей, не владеющих русским языком. По его словам, это негативно влияет на общий уровень образования, поскольку дети мигрантов, не знающие языка, создают дополнительные сложности для образовательного процесса.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков 22 октября предложил приравнять детей мигрантов, плохо говорящих по-русски, к детям с ограниченными возможностями, поскольку для них и учителей, как он считает, нужно создавать соответствующие условия.

В сентябре сообщалось, что Минпросвещения РФ рекомендовало школам и детским садам набирать не больше трех детей мигрантов с плохим знанием русского языка в классы и группы. Тогда в документе министерства было сказано, что эффективное обучение таких детей "не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья".

Кроме того, депутаты Госдумы предложили в обязательном порядке экзаменовать поступающих в школу детей иностранцев на знание русского языка. В частности, как считают депутаты от партии "Новые люди", те дети, которые не пройдут проверку, должны в течение года подготовиться к пересдаче, причем за счет своих родителей, а не бюджета.

Напомним, что в августе этого года Министерство образования России анонсировало законопроект, который предусматривает проверку уровня владения русским языком у детей иммигрантов перед их поступлением в школу.

Источник: ASIA-Plus





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