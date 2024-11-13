Бишкек, "Саясат.kg". Нардеп согласен с ранними высказываниями Зеленского, который говорил, что надо просто перестать стрелять.
Депутат Верховной рады Украины Дубинский заявил, что с Россией договариваться «можно и нужно», написал Lomovka.
Сейчас политик находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Ранее он представлял партию Зеленского «Слуга народа», но его исключили.
Что заявил Александр Дубинский:
- Нардеп согласен с ранними высказываниями Зеленского, который говорил, что надо просто перестать стрелять.
- «Если цель русских — не допустить Украину в НАТО, то я не понимаю, почему за эту цель должны умирать сотни тысяч людей. Тем более, в НАТО нас никто и не звал», — отметил нардеп.
- Общие граница, менталитет и культурно-исторические ценности никуда не денутся.
- Дубинский не согласился с заявлением Зеленского, который заявил, что остановка конфликта — в интересах России. По его словам, это в интересах каждого, поскольку дает «шанс на будущее не в окопах».
- Идею киевского режима, что без НАТО Украину захватит Россия, Дубинский назвал истерией и явной манипуляцией.