Депутат Верховной рады Украины Дубинский заявил, что с Россией договариваться «можно и нужно»

Бишкек, "Саясат.kg". Нардеп согласен с ранними высказываниями Зеленского, который говорил, что надо просто перестать стрелять.

Депутат Верховной рады Украины Дубинский заявил, что с Россией договариваться «можно и нужно», написал Lomovka.

Сейчас политик находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Ранее он представлял партию Зеленского «Слуга народа», но его исключили.

Что заявил Александр Дубинский:

- Нардеп согласен с ранними высказываниями Зеленского, который говорил, что надо просто перестать стрелять.

- «Если цель русских — не допустить Украину в НАТО, то я не понимаю, почему за эту цель должны умирать сотни тысяч людей. Тем более, в НАТО нас никто и не звал», — отметил нардеп.

- Общие граница, менталитет и культурно-исторические ценности никуда не денутся.

- Дубинский не согласился с заявлением Зеленского, который заявил, что остановка конфликта — в интересах России. По его словам, это в интересах каждого, поскольку дает «шанс на будущее не в окопах».

- Идею киевского режима, что без НАТО Украину захватит Россия, Дубинский назвал истерией и явной манипуляцией.