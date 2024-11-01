Этническая кыргызка стала депутатом парламента Узбекистана

Этническая кыргызка стала депутатом парламента Узбекистана

Этническая кыргызка, председатель кыргызского культурного центра Сырдарьинской области Нодира Джанибекова переизбрана депутатом нижней палаты парламента Узбекистана по партийным спискам от Социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость»).

На заседании 31 октября Центральная избирательная комиссия Узбекистана зарегистрировала 150 депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, избранных на выборах 27 октября. 75 депутатов были избраны по одномандатным округам, остальные 75 — от единого избирательного округа по партийным спискам. Эти выборы впервые проводились по смешанной системе.

Среди избранных депутатов 12,7% — представители национальных меньшинств: 5 русских, 3 казаха, 3 таджика, 2 корейца, по одному туркмену и кыргызу.

«По итогам выборов состав нижней палаты парламента обновился почти на 60%», — говорится в сообщении ЦИК.

Также, 38% избранных депутатов — женщины, что стало самым высоким показателем в истории Узбекистана. Впервые депутатами стали три человека с инвалидностью.

Напомним, Н. Джанибекова впервые была избрана депутатом Законодательной палаты Узбекистана в 2019 году.