Уроженец Кыргызстана подозревается в покушении на убийство

Уроженец Кыргызстана, который работал водителем такси, подозревается в нападении на пассажира в Химках.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

По ее данным, инцидент произошел в Химках Московской области 24 октября. Мужчина нанес пассажиру «не менее четырех ударов отверткой в различные части тела». Потерпевшего госпитализировали.

Водитель рассказал, что клиент такси отказывался платить за проезд. По версии клиента, таксист назвал сумму, которая превысила в два раза ту, которая была указана в приложении. Между ними завязалась драка, и таксист ударил пассажира отверткой несколько раз.

В отношении уроженца КР возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».