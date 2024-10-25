В Уфе состоялся XII Международный форум «Россия – спортивная держава»

XII Международный форум «Россия – спортивная держава» прошел с 17 по 19 октября в столице Башкортостана.

Главное событие в сфере российского спорта собрало 5 тысяч представителей индустрии, федеральных и муниципальных органов власти для совместного обсуждения вызовов и перспектив, с которыми сталкивается спортивное движение.

Центральной площадкой проведения форума стал Дворец борьбы в Уфе, открытый к 450-летию города, а всего мероприятия приняли 8 объектов, оборудованных по последнему слову техники.

Организаторами было обработано порядка 8.000 заявок. Участники форума из более 50 стран мира посетили трехдневную деловую программу, состоявшую из 40 круглых столов, панельных дискуссий, лекций и сессий; своими глазами увидели достижения отечественной спортивной индустрии и регионов на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы», охватившей территорию в 5.000 кв. м. и сто тематических стендов; познакомились с богатым наследием Башкирии на выставках и спектаклях, вошедших в культурную программу.

В течение форума прошли всероссийские и международные состязания, которые приняли такие площадки, как «Уфа-Арена», стадион «Динамо», Центр фехтования и Комплекс сооружений для гребного слалома. Всего Башкирия организовала 8 турниров и соревнований, в том числе акцию «Всероссийский день ходьбы», участие в которой приняли 25 тысяч человек.

Основным событием форума стало пленарное заседание «Спорт – комплексный взгляд в будущее», где обсуждались перспективы развития спорта, в том числе реализация Стратегии-2030, международное сотрудничество, инвестиции в спорт и духовно-нравственное воспитание спортсменов. Участие в заседании принял Президент России Владимир Путин, заявивший о роли России в мировом спортивном движении:

«Перспективы современного спорта нуждаются в серьезном предметном обсуждении, в совместном поиске ответа на вопрос, как преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи, очистить спорт от вульгарной политизации и двойных стандартов. Реализуя огромный опыт в проведении масштабных спортивных мероприятий, мы предлагаем новые форматы сотрудничества и при этом опираемся на подлинные идеалы и принципы спорта».