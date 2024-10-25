В Москве до смерти избили искусствоведа. Задержан кыргызстанец

Кыргызстанец заявил, что не помнит ничего

В Москве задержан 39-летний гражданин Кыргызстана, сообщает Следственный комитет России.

Он подозревается по ст.105 ч.2 п.«и» («Убийство, совершенное из хулиганских побуждений») и ст.139 ч.2 («Нарушение неприкосновенности жилища») УК РФ.

По версии следствия, 19 октября кыргызстанец проник в квартиру, где жила 78-летняя москвичка, и несколько раз ударил ее по голове. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Расследование уголовного дела находится на контроле в Центральном аппарате СК России.



По данным издания «Фонтанка», погибшей является доктор искусствоведения и писательница Раиса Кирсанова. В тот день подозреваемый приезжал на встречу с приятелем, чтобы договорится о работе. Узнав, что работы для него нет, кыргызстанец напился и стал гулять по подъездов домов, дергая ручки квартир. Одна из оказалась открытой, в ней жила Кирсанова.



Ворвавшись к женщине, он избил ее, а после уснул в доме у пострадавшей. Полицию вызвали соседи, услышав шум. Правоохранители обнаружили в квартире спящего подозреваемого и Кирсанову, которая на тот момент была без сознания.



Кыргызстанец заявил, что не помнит ничего.

