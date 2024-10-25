Саммит БРИКС в Казани: какие заявления сделаны на встрече в формате Outreach

В Казани сегодня последний день работы очередного саммита БРИКС.
В нем принимают участие лидеры 36 стран и представители шести международных организаций. В столицу Татарстана для участия в заседании БРИКС также прибыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Сегодня члены организации и приглашенные в качестве гостей лидеры других государств встретились в формате «аутрич» / «БРИКС плюс».
Первым выступил президент России. Основное из заявлений Владимира Путина:
- Украину используют для создания критических угроз безопасности РФ.
- России хотят нанести стратегическое поражение, это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю РФ.
- Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, речь идет об обострении застарелого конфликта.
- Градус обострения конфликта на Ближнем Востоке ставит регион на грань полномасштабной войны.
- Россия стремится внести свой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.
- Мир на Ближнем Востоке можно обеспечить путем исправления исторической несправедливости по отношению к Палестине.
- Совбез ООН, МВФ и правозащитные организации потеряли свою эффективность из-за вмешательства Запада в их работу, заявил президент Ирана.
- ООН не может потушить пожар войны на Ближнем Востоке.
Председатель Китая Си Цзиньпин:
- Члены БРИКС должны играть направляющую роль в реформировании глобальной системы экономического управления.
Глава Ирана Масуд Пезешкиан:
- Государства БРИКС должны делиться между собой новейшими разработками и технологиями, чтобы не зависеть от Запада.
Общение в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» разбито на две части — после первого пленарного заседания дискуссия продолжится за обеденным столом. Среди тем — искоренение бедности, урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, проблема изменения климата, поставки продовольствия и другие актуальные вопросы. Как ожидается, особое внимание будет уделено обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.
«Аутрич» / «БРИКС плюс» — расширенный формат, не ограничивающийся только странами «десятки». В заседании в Казани принимают участие представители почти 40 государств, в том числе лидеры ряда стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также руководители международных организаций. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров также принимает участие в этом саммите.