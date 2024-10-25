Саммит БРИКС в Казани: какие заявления сделаны на встрече в формате Outreach

В Казани сегодня последний день работы очередного саммита БРИКС.

В нем принимают участие лидеры 36 стран и представители шести международных организаций. В столицу Татарстана для участия в заседании БРИКС также прибыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Сегодня члены организации и приглашенные в качестве гостей лидеры других государств встретились в формате «аутрич» / «БРИКС плюс».

Первым выступил президент России. Основное из заявлений Владимира Путина:

Украину используют для создания критических угроз безопасности РФ.

России хотят нанести стратегическое поражение, это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю РФ.

Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, речь идет об обострении застарелого конфликта.

Градус обострения конфликта на Ближнем Востоке ставит регион на грань полномасштабной войны.

Россия стремится внести свой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.

Мир на Ближнем Востоке можно обеспечить путем исправления исторической несправедливости по отношению к Палестине.

Совбез ООН, МВФ и правозащитные организации потеряли свою эффективность из-за вмешательства Запада в их работу, заявил президент Ирана.

ООН не может потушить пожар войны на Ближнем Востоке.

Председатель Китая Си Цзиньпин:

Члены БРИКС должны играть направляющую роль в реформировании глобальной системы экономического управления.

Глава Ирана Масуд Пезешкиан:

Государства БРИКС должны делиться между собой новейшими разработками и технологиями, чтобы не зависеть от Запада.

Общение в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» разбито на две части — после первого пленарного заседания дискуссия продолжится за обеденным столом. Среди тем — искоренение бедности, урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, проблема изменения климата, поставки продовольствия и другие актуальные вопросы. Как ожидается, особое внимание будет уделено обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.

«Аутрич» / «БРИКС плюс» — расширенный формат, не ограничивающийся только странами «десятки». В заседании в Казани принимают участие представители почти 40 государств, в том числе лидеры ряда стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также руководители международных организаций. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров также принимает участие в этом саммите.