Теракт в Анкаре. Садыр Жапаров выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

С.Жапаров: Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим

Президент Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией, произошедшей в результате теракта в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«С глубоким прискорбием воспринял новость о теракте, произошедшем 23 октября 2024 года в компании TUSAŞ в городе Анкаре. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что Кыргызстан решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях, представляющих угрозу для мира и стабильности, и всегда поддерживает братскую Турцию в борьбе с ним.

Министерство иностранных дел КР также решительно осудило террористический акт.

Напомним, 23 октября в Анкаре у здания аэрокосмической компании TUSAŞ произошел теракт. По сведениям турецких СМИ, атака началась с взрыва у проходной завода в районе Кахраманказан. По предварительной информации, взрыв совершил террорист-смертник. Затем вооруженная группа проникла на территорию предприятия.