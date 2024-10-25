Во всех аэропортах Турции подняли уровень угрозы из-за риска терактов

Объявлен «оранжевый» уровень угрозы

Во всех аэропортах Турции подняли уровень угрозы из-за возможных терактов после атаки на объект аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре, пишет газета Hürriyet.

Сообщается, что объявлен «оранжевый» уровень угрозы. Особенное усиление мер безопасности наблюдается в Стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен.

На въезде и выезде из аэропортов тщательно досматривают транспортные средства и проверяют документы у пассажиров.

Напомним, 23 октября вооруженные люди устроили стрельбу возле здания турецкой корпорации TUSAŞ. В результате теракта погибли 5 человек, еще 22 пострадали. МВД Турции предполагает, что теракт осуществили члены «Рабочей партии Курдистана» (запрещенной в Турции террористической организации). Двое боевиков были ликвидированы.



