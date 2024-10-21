Путин: Россия и Киргизия эффективно взаимодействуют в международных объединениях

Путин поприветствовал участников церемонии открытия Дней культуры Киргизии

Путин: Россия и Киргизия эффективно взаимодействуют в международных объединениях

Россия и Киргизия эффективно взаимодействуют в международных объединениях, культурно-гуманитарное взаимодействие двух стран способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, заявил президент России Владимир Путин.

"Сегодня Российскую Федерацию и Киргизскую Республику связывают отношения стратегического партнёрства и союзничества. Мы эффективно взаимодействуем в рамках ЕвразЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и в других международных структурах", - сказал Путин в видеообращении к участникам церемонии открытия Дней культуры Киргизии в России.

Глава российского государства в видеообращении назвал киргизский народ братским и пожелал ему благополучия и процветания.