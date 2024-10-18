Лучшие чтецы Корана из 30 стран примут участие в конкурсе в Москве

В соревновании примут участие лучшие чтецы Корана из более чем 30 стран

С 6 по 8 ноября в Москве пройдет XXII Московский международный конкурс чтецов Корана, организованный Духовным управлением мусульман России. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РФ.

В соревновании примут участие лучшие чтецы Корана из более чем 30 стран. Участники продемонстрируют знание и мастерство рецитации Священного писания. Выступления конкурсантов пройдут в Московской соборной мечети.

Торжественная церемония закрытия XXII Московского международного конкурса чтецов Корана состоится 8 ноября в концертном зале гостиницы «Космос». Зрители увидят театрализованную духовную постановку «Сокровища Корана». Она раскроет глубокие смыслы Священного писания и познакомит с культурой Катара через историю о рыбаках, отправившихся в захватывающее плавание.