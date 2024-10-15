Бывшая жена Бивола потребовала от него две квартиры в центре Питера и 200 млн

«Я уничтожу тебя, бывший. Твои титулы — лишь началом»

Бывшая жена Дмитрия Бивола потребовала от боксера две квартиры в центре Санкт‑Петербурга и по 100 миллионов рублей на каждого из двух сыновей. Об этом она написала в соцсетях.

«В ноябре развелся со мной… Через полгода женился на любовнице. Разругался с детьми через три месяца с момента свадьбы. Проиграл титулы. Да ты просто молодец, Димас! Я уничтожу тебя, бывший. Твои титулы — лишь начало. Ты обидел моих детей. Которых я рожала в адских муках. Младший и вовсе чуть не умер вместе со мной при родах. И ты это забыл? Ох, арабская ночь… Я иду за тобой. До встречи в суде, безумец! Димасик, проигравший ты мой. Купи детям по квартире в центре Питера. Открой им счета со 100 миллионами рублей для каждого моего сына. И я замолкну навеки. Сделай это, бывший чемп. И я могила», — написала Екатерина Бивол.

В июне 2023 года Екатерина Бивол заявила, что рассталась с боксером после более чем 15 лет совместной жизни. В браке они воспитывали двух сыновей.