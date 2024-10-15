В России кыргызстанец ответит в суде за смерть 10 наркоманов

На данный момент уголовное дело направили в суд

В России завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего гражданина Кыргызстана, сообщается на сайте Следственного комитета по Астраханской области.



Он обвиняется по п.п. «а» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.109 («Незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой, причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») УК РФ.



По версии следствия, кыргызстанец купил наркотики в интернете, чтобы потом их перепродать. Когда он устанавливал закладки по городу Астрахани, то по неосторожности заменил наркотики на сильнодействующие наркотики.



В итоге с 8 по 11 мая по Астрахани в различных местах, в том числе в машине, обнаружили трупы 10 человек от 18 до 40 лет. Все они скончались от наркотического отравления.



На данный момент уголовное дело направили в суд.

Источник: АКИpress