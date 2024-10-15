В России после ссоры с соседом кыргызстанцы выпали из окна 4 этажа

Утром под окнами дома нашли двух кыргызстанцев — 26 и 24 лет

В российском городе Тосно Ленинградской области двое граждан Кыргызстана выпали из окна 4 этажа, сообщают местные СМИ.



ЧП произошло в ночь на 13 октября в пятиэтажном доме по пр.Ленина. Утром под окнами дома нашли двух кыргызстанцев — 26 и 24 лет. С пробитой головой и травмами поясницы их доставили в больницу. После осмотра 24-летнего отпустили домой лечиться амбулаторно.



По предварительным данным, они устроили пьяное застолье с 60-летним соседом, в результате которого поссорились с ним. У мужчины в руках оказался нож, а они стояли слишком близко к окну квартиры на 4 этаже и выпали оттуда.



60-летнего задержала полиция.