Почему одни страны богатые, а другие бедные? Американские ученые получили Нобеля за ответ на этот вопрос

Ученые из США Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон

Лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2024 году стали ученые из США Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон, передает BBC.

Как сообщили в Нобелевском комитете, американские ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон продемонстрировали, что общественные институты играют определяющую роль в процветании наций. «Они помогли нам понять различия в уровне благосостояния между странами». В странах, где отсутствует верховенство закона и институты эксплуатируют население, не создаются условия для устойчивого экономического роста.

Исследования учёных проливают свет на влияние колонизации на формирование институтов. В некоторых регионах колонизация привела к созданию инклюзивных политических и экономических систем, что способствовало долгосрочному процветанию. В других странах цель колонизаторов заключалась в эксплуатации ресурсов и населения в своих интересах. Это, как отмечается в коммюнике, стало одной из причин, почему «бывшие колонии, которые когда-то были богаты, сегодня бедны, и наоборот».

Работы американских исследователей Дарона Аджемоглу, Саймона Джонсона и Джеймса Робинсона также показали, что общества, застрявшие в ловушке эксплуатационных институтов, страдают от низкого экономического роста. Несмотря на то, что внедрение инклюзивных институтов принесло бы долгосрочные выгоды для всех, элиты предпочитают краткосрочные выгоды и сохраняют власть. В таких условиях доверие к обещаниям реформ отсутствует, и «никакого улучшения не происходит».

Однако, объясняет коммюнике, угрозы революций или общественных волнений могут привести к демократизации, что в конечном итоге способствует созданию инклюзивных институтов и более устойчивому росту. «Сокращение огромных различий в доходах между странами — одна из величайших задач нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели», — отметил Якоб Свенссон, председатель Комитета по присуждению Нобелевской премии.

Экономическая премия завершает Нобелевскую неделю, которая традиционно проходит в начале октября.

Экономика — молодая наука, и в завещании Альфреда Нобеля ничего о ней не говорится. Премия за нее появилась только после того, как в 1968 году центральный банк Швеции пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму денег в честь своего 300-летия.

Так что формально приз не является Нобелевской премией, но вручается на той же церемонии и тем же комитетом. Он включает денежное вознаграждение примерно в 1 млн долларов и золотую медаль особого дизайна.

Лауреата выбирает Шведская академия наук. Она руководствуется теми же правилами, что и при награждении выдающихся работ в других научных дисциплинах.

Источник: Кабар