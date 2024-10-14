Ученые наконец ответили на вопрос, что появилось раньше — курица или яйцо

Курица, с научной точки зрения, появилась раньше яйца.

Об этом сообщила группа зоологов из Университета Флиндерса.

«Куры появились в результате эволюционного процесса, а это означает, что когда-то первая настоящая курица вылупилась из яйца, снесенного частично одомашненной дикой птицей. Другими словами, первая курица появилась до того, как были отложены настоящие куриные яйца. Поэтому, если вопрос интерпретировать так, то ответом однозначно будет курица», — передает информацию ученых «Ридус».

Изначально курицы были джунглевыми птицами, которые осели рядом с человеческими поселениями и в итоге стали новым видом. И уже только после этого появилось то самое куриное яйцо, в привычном понимании.

Полемика по вопросу курицы и яйца ведется очень давно, высказывалось и противоположное мнение. Некоторые ссылаются ко времени, когда куриц как вида еще не было, но уже были яйца. Однако они не были теми самыми куриными. Это были яйца древнего вида птицы, который позднее, в процессе эволюции, стал называться курицой. С этой точки зрения можно сделать вывод, что первым все же было яйцо.

Источник: URA.RU