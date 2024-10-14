В Уфе с участием Владимира Путина пройдет международный форум “Россия – спортивная держава”

Бишкек, “САЯСАТ.KG”. За грандиозным спортивным праздником внимательно следят и в Кыргызстане.

С 17 по 19 октября в Уфе состоится грандиозный спортивный праздник.

В течение трех дней в столице Башкирии в рамках XII Международного форума “Россия - спортивная держава” представители разных видов спорта продемонстрируют свое мастерство, поделятся опытом и достижениями. Предприниматели представят инновационные разработки в области спортивной индустрии. В ходе форума будут обсуждены пути дальнейшего развития спорта.

В мероприятиях примут участие пять тысяч делегатов из 100 стран.

“Мы ждём очень много гостей - олимпийских чемпионов, ведущих спортсменов, тренеров, работников физической культуры. Только в пленарном заседании примут участие несколько тысяч человек. В рамках форума планируем открыть в Уфе Центр фехтования имени Рамиля Аюпова и Комплекс гребного слалома. Кроме того, подготовили обширную спортивную программу - Ночь бокса, соревнования по кёрлингу, фехтованию, борьбе”,- рассказал на встрече с журналистами о важнейших мероприятиях форума Глава Башкирии Радий Хабиров.

Важность и актуальность мероприятия лишний раз подчеркивается тем, что президент России Владимир Путин лично намерен принять участие в форуме. Символично, что Уфа проводит форум в год своего 450-летия. К этой дате Уфа заметно преобразилась. В столице Башкортостана открылись новые спортивные объекты мирового уровня, которые открывают отличные возможности для спортивного самосовершенствования жителей Башкортостана.

Кыргызстан традиционно внимательно следит за крупными международными событиями. Не нужно лишний раз подчеркивать значимость и важность популяризации спорта среди населения. Научно доказано, что регулярные занятия спортом улучшают здоровье и продлевают жизнь. Государство заинтересовано в укреплении здоровья граждан республики и всячески поддерживает развитие спорта в стране. Наша страна в целом заинтересована в проведении крупных мероприятий подобного формата. Опыт башкирских друзей может быть очень полезным при планировании проектов по развитию спортивной инфраструктуры, совершенствованию спортивных школ, а также организации международных мероприятий.

Международный форум “Россия – спортивная держава” обретает особое значение в текущих геополитических условиях, становясь площадкой для выработки совместных решений. Еще в эпоху античности нередко конфликты между городами-государствами прекращались ради участия воинов в Олимпийских Играх. Гуманитарная миссия мировых спортивных состязаний в том, чтобы создавать и нести прогрессивные смыслы в массы. XII Международный форум “Россия – спортивная держава” в Уфе создает уникальную платформу для обсуждения с международным экспертным сообществом вопросов создания спортивных объединений и новых форматов соревнований.